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Kütahya Domaniç'te tarlada başlayan yangın ormana sıçradı! Bölgeden ilk görüntüler

Kütahya Domaniç'te tarlada başlayan yangın ormana sıçradı! Bölgeden ilk görüntüler

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Kütahya'da orman yangını paniği yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, Güney köyü ile Kozluca köyü arasındaki Domaniç-Tavşanlı çevre yolu yakınlarında bulunan tarım arazisinde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen alevler, rüzgârın şiddetiyle hızla büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Tarladan Ormanlık Alana Yayıldı

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekipler Alevleri Kontrol Altına Almaya Çalışıyor

Olay yerine gelen ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir müdahale başlattı. Alevlerin kontrol altına alınması için başlatılan söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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