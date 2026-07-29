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Çanakkale Ayvacık Ahmetçe'de orman yangını

Çanakkale Ayvacık Ahmetçe'de orman yangını

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler.

Çanakkale'de ormanlık alanda orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba harcıyor.

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı verilen mücadele aralıksız sürerken Ayvacık ilçesinden acı haber geldi. İlçeye bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz çıkış nedeni saptanamayan bir yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine hareket geçildi.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

İhbarın alınmasının ardından olay yerine hızla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Orman işçileri ve arazözlerin yanı sıra çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri de bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Ekipler, rüzgârın olası olumsuz etkilerine karşı stratejik noktalardan müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Havadan uçak ve helikopterlerin, karadan ise arazözlerin katıldığı söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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