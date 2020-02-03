Son dakika: Türkiye'den İdlib'deki kontrol noktalarına takviye 03.02.2020 10:50

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de silahsız bölgedeki kontrol noktalarını güçlendirmek üzere askeri sevkiyat gerçekleştirildi. 2 askeri konvoy bölgeye giriş yaparken, bir diğer konvoy da sınırı geçmeyi bekliyor. Başkan Erdoğan, İdlib'de 4 askerimizin şehit olduğu, 9 askerimizin yaralandığı saldırıya ilişkin, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." demişti.