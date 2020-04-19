Son dakika: TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Kuzey Irak’ta Hakurk'a kiritk operasyon! | Video

Kahramn Türk askeri eli kanlı terör örgütü PKK'nın kabusu olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik havan, 4 adet Biksi hafif makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." dedi.
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