Son dakika: TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Kuzey Irak’ta Hakurk'a kiritk operasyon! | Video 19.04.2020 11:02

Kahramn Türk askeri eli kanlı terör örgütü PKK'nın kabusu olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik havan, 4 adet Biksi hafif makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi." dedi.