Son dakika haberine göre Sultanahmet Meydanı'nda silahlı bir kavga yaşandı. 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen kavgada, 2 kişi yaralandı.
Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.
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