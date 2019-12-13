Haberler Video Son dakika: Sultanahmet Meydanı'nda silahlı kavga! Yaralılar var | Video

Son dakika: Sultanahmet Meydanı'nda silahlı kavga! Yaralılar var | Video

13.12.2019 14:34

Son dakika haberine göre Sultanahmet Meydanı'nda silahlı bir kavga yaşandı. 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen kavgada, 2 kişi yaralandı.


Sultanahmet Meydanı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Sultanahmet Meydanı'nda akraba oldukları belirtilen 4 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken şüpheliler yakalandı.

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