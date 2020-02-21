Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Sivilleri vuran Esad rejimine Kahraman Mehmetçiğimiz top atışlarıyla böyle karşılık veriyor!
Son dakika: Sivilleri vuran Esad rejimine Kahraman Mehmetçiğimiz top atışlarıyla böyle karşılık veriyor!

Son dakika: Sivilleri vuran Esad rejimine Kahraman Mehmetçiğimiz top atışlarıyla böyle karşılık veriyor!

21.02.2020 19:07

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçlerine TSK topçusu karşılık vermeye devam ediyor. İşte kahraman Mehmetçiğimizin rejim hedeflerine yolladıkları top atışları...


Top atışları TSK topçusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.

TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları