Son dakika: Sivilleri vuran Esad rejimine Kahraman Mehmetçiğimiz top atışlarıyla böyle karşılık veriyor!

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçlerine TSK topçusu karşılık vermeye devam ediyor. İşte kahraman Mehmetçiğimizin rejim hedeflerine yolladıkları top atışları...
Top atışları TSK topçusu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.
TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.