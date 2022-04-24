RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! Şırnak'ta düğmeye basıldı! Terör örgütüne geniş çaplı operasyon

SON DAKİKA! Şırnak'ta düğmeye basıldı! Terör örgütüne geniş çaplı operasyon
24.04.2022 12:18

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit J.Er Şakir Elkovan" Operasyonu başlatıldı.

İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama
Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta;

- (1) adet el bombası,
- (3) adet obüs mühimmatı,
- (2) adet EYP,
- (1) adet EYP düzeneği,
- (2) adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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