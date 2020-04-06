Son dakika: Şile açıklarında kargo gemisi sürüklendi |Video 06.04.2020 11:33

Son dakika haberi... 'Amal Neptune' adlı kargo gemisi, Şile açıklarında sürüklendi. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

'Amal Neptune' adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.





Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.



