Son dakika: Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki evinde vefat eden Türk edebiyatına kattığı sayısız eserle adından söz ettiren şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene usta şairin yakınları ve sevenleri katıldı. Sezai Karakoç'un naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak getirildiği Şehzadebaşı Camisi'nin haziresine defnedildi.

Şair ve yazar Turan Karakoç'un öne çıkan sözleri:

"Bir asıl bir usulden söz eder bizim ecdadımız. Asıl olarak yani Mevlana hangi kulvarda yürüdüyse o kulvarda yürüdü. Ama sesi soluğu bize medeniyetimizden tercüme ettiği şeyler, eski toprağımızdan, havamızdan, medeniyetimizin çiçeklendiği her nere varsa bizim bilincimizi şuurumuzu oraya kadar ulaştırdı. Onları bu çağda Türkçe üzerinden kendi sesine bindirmiş bir şairimizi uğurluyoruz. Ruhu şad olsun. En çok sevdiği Peygamberimizle buluşma yolculuğuna çıktı. Ruhu şad olsun."

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün sözleri:

"Sezai Karakoç üstadımız bilindiği üzere orta tahsilini Kahramanmaraş'ta geçirdi. Kendisi Kahramanmaraş'ı 'Çocuk yüreğimin alev aldığı yer' olarak ifade ediyordu. Biz de kendisine geçtiğimiz fahri hemşehrilik verdik. Pandemi nedeniyle kendisine bunu geçtiğimiz ay teslim ettik. Orada onunla sohbet etme imkanı bulduk.

Onun son günlerine tanıklık etmek, onunla sohbet etmek bizim için büyük bir onu oldu. Bugün de son yolculuğuna uğurlamak için buraya geldik. Kensidine Allah'tan rahmet diliyorum."

Edebiyatçı Mehmet Emin Yardım ifadeleri:

"Sezai Karakoç elbette bizim düşünce hayatımızda seçkin bir yere sahipti. Türk-İslam aleminin en büyük şairlerinden biriydi ve önemli bir düşünürdü. Nesiller yetiştirdi. Bizim edebiyatımızda nesil yetiştirmiş 3 büyük insan var. Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç.

Akif'in nesli Asım'ın Nesli olarak biliniyor, Necip Fazıl'ın nesli Büyük Doğu olarak biliniyor Sezai Karakoç'un nesli de Diriliş Nesli olarak biliniyor. Kendisi çok seçkin bir insandı ve Diriliş neslinin üstadıydı."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın açıklamaları:

"Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok önemli bir değerimiz. Büyük bir mütefekkirimiz. Çok önemli bir irfan adamımızdı. Siyasette fikir üreten bir tarzı vardı. Bizim için diriliş piri dediğimiz bir büyüğümüz önderimizdi. Kendi ifadesiyle dünyadaki sürgünü tamamladı ve 'en sevgili'sine kavuşuyor."

Turkuvaz Dergiler Yayın Direktörü Mustafa Akar:

"Özellikle Türk düşüncesinde Türk şiirinde Akif'le başlayan Necip Fazıl'la devam eden düşünce sisteminin yürüyüş ekolünün son adımı. Şiirde yaptıkları unutulmaz bir noktaya getirmiştir."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE İLANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.

Başkan Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun."

Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.



Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.





SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un yaşamını kaybetmesi politik ve edebi çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Karakoç'un vefatından ötürü yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sezai Karakoç'un dizelerine yer vererek, "Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir." Büyük fikir adamı, şair #SezaiKarakoç'a Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

"ARKASINDA BİRBİRİNDEN KIYMETLİ ESERLER VE HAKİKATLİ BİR ÖMÜR BIRAKTI"

Şair İbrahim Tenekeci, "Biz mahcup ve onurlu çocuklarız" diyen üstadımız Sezai Karakoç, arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bırakarak dünyaya veda etmiştir. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktarırken, şair Yavuz Bülent Bakiler de Karakoç'un "Çıkıp gelir ecel kuşu bir bilmediğim yerden/Yanık ezanlar yükselir minarelerden" dizelerini paylaştı.

Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Son mihenk taşlarımızdan üstad Sezai Karakoç bugün rahmet-i Rahmana yürüdü. Güzel insanlar güzel atlara binip gidiyor, şu sönen, gölgelenen dünyada/ Yalnızlık mülkümüz çoğalıyor. Üstadı çok özleyeceğiz."

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Bu çağın en güzel adamlarından birisi olan hepimizin üstadı Sezai Karakoç Hakka yürüdü. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun. Başımız sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Yazar Yusuf Kaplan üzüntüsünü "Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Çok üzüldüm. Şimdi öksüz bıraktı hepimizi. 'Dünya ruhunu kaybetti.' Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle paylaşırken, yazar Sadık Yalsızuçanlar da "Sezai Karakoç üstadımız cemale göçtü. Ruhu şad, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

"ÇİLELERLE YOĞURDUĞU ESERLERİ NİCE ÖLÜ GÖNÜLLERİ DİRİLTTİ"

Yazar Tarık Tufan, usta edebiyatçının dirilişe adanmış ömrüne dikkati çekerek, "Ömrünü "Diriliş"in ışığında bir varoluş kavgasına adayan şair, fikir adamı Sezai Karakoç'un dünya sürgünü bitmiş. Şahidiz, iyi biliriz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mesut Uçakan "Uzatma dünya sürgünümü benim! diyerek sessizce köşesinde ağlayan bir dervişti. Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti. Makamın ali, mekanın cennet olsun ey Dirilişin Şairi! Üstad Sezai Karakoç." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yazar Mevlana İdris, "Sezai Karakoç, üstadımız, çağımızın onuru Allah'ın gülleri yakasını bırakmasın. Ebedi rahmet yurduna iltica etti. Saat durdu, mürekkep bitti. Dünya biraz daha tenhalaştı." derken, gazeteci Bedir Acar, "Sezai Karakoç sırlandı. 'En sevgili'ye kavuştu. Dünya sürgünü bitti. Allah bu ulu çınarımıza rahmet eylesin.", gazeteci Ahmet Tezcan da "Şiirin Sultanı göçtü, 'uzatma! diye sevgiliye yalvardığı dünya sürgünü bitti. Sezai Karakoç'a rahmet olsun. Mekanı cennet, mükafatı cemal, menzili mübarek olsun" dedi.

Yazarlar Ebubekir Kurban ile İsmail Kılıçarslan da şairin vefatından duydukları üzüntüyü sosyal medya takipçileriyle paylaşan isimler arasında yer aldı.

Bu arada, Sezai Karakoç'un vefatının ardından sevenlerinin paylaştığı mesajlar, Twitter'da en çok paylaşılan etiketler listesinde ilk üç sırayı aldı.





Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Sezai Karakoç'un en çok bilinen şiirlerinin başında gelen Sürgün ülkeden başkentler başkentine şiirinin sözleri:

SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

Gelin gülle başlayalım atalara uyarak

Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine

Bir anda yükselen bir bülbül sesi

-Erken erken karlar ortasında

Güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta-

Bana geri getirir eski günleri

...Paslanmış demir bir kapı açılır

Küf tutmuş kilitler gıcırdarken

Ta karanlıklar içinde birden

Bir türkü gibi yükselirsin sen

Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken

Söyleyemediğim ateşten kelimeleri

Şuuraltım patlamış bir bomba gibi

Saçar ortalığa zamanın

Ağaran saçın toz toprağını

Bana ne Paris'ten

Newyork'tan Londra'dan

Moskova'dan Pekin'den

Senin yanında

Bütün türedi uygarlıklar umurumda mı

Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu

Geceme gündüzüme

Gözlerin

Lale Devrinden bir pencere

Ellerin

Baki'den Nefi'den Şeyh Galib'den

Kucağıma dökülen

Altın leylak

Başkan Erdoğan'dan ağlatan Sezai Karakoç şiiri! ''Ey sevgili...''

III

Ölüler gelmiş çitlembikler sarmaşıklarla

Tırmanmışlar surlarıma burçlarıma

Kimi ırmaklardan yansıma

Kimi kayalardan kırpılma

Kimi öteki dünyadan bir çarpılma

İçi ölümle dolu

Dönen bir huni

Doğarken güneş

Kesilmiş ölü yüzlerden

Bir mozayik minyatürlerden

Dokunur tenimize

Soğuk bir azrail ürpertisiyle ay

Ve birden senin sesin gelir dört yandan

Menekşe kokulu sütunlardan

Komşu dağlardaki nergislerden leylaklardan

Gözlerine ait belgeler sunulur

Ey aşkın kutlu kitabı

Uçarı hayallere yataklık eden

Peri bacalarının yasağı

Gönlümün celladı acı mezmur

Bana bıraktığın yazıt bu mudur

Ölüm geldi bana düğün armağanın gibi

Senden bir gök

Senden yıldızlar ördüler

Ateş böcekleri

O gece dört yanıma

Ey bitmeyen kalbimin samanyolu destanı

Sen bir anne gibi tuttun ufukları

Ve çocuklar gülle anne arasında

Seninle güller arasında

Tuhaf bir ışık bulup eridiler

Çocuklar dağ hücrelerinde erdiler

Aramızdaki sırra

Bir de ay ışığında büyüyen fısıltılar

Gençlik monologları

Seni alıp kaybolmuş zamanın çağıltısından

Bana getiren

Yasamız vardı

Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne

Ölür ölür okurdum öbür yüzünde ben

IV

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği

Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin yortuların dışında

Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layık olmasam da

Uzatma dünya sürgünümü benim

Güneşi bahardan koparıp

Aşkın bu en onulmazından koparıp

Bir tuz bulutu gibi

Savuran yüreğime

Ah uzatma dünya sürgünümü benim

Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil

Ayaklarımdan belli

Lambalar eğri

Aynalar akrep meleği

Zaman çarpılmış atın son hayali

Ev miras değil mirasın hayaleti

Ey gönlümün doğurduğu

Büyüttüğü emzirdiği

Kuş tüyünden

Ve kuş sütünden

Geceler ve gündüzlerde

İnsanlığa anıt gibi yükselttiği

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Bütün şiirlerde söylediğim sensin

Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin

Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın

Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikarsın bellisin

Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için

Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini

Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini

Ey gönüllerin en yumuşağı en derini

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Yıllar geçti saban ölümsüz iz bıraktı toprakta

Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında

Çatı katlarında bodrum katlarında

Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba

Hep Kanlıca'da Emirgan'da

Kandilli'nin kurşuni şafaklarında

Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında

Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında

Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layık olmasam da

Ey çağdaş Kudüs (Meryem)

Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)

Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında

Köle gibi satıldım pazarlar pazarında

Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında

Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında

Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında

Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda

Verilmemiş hesapların korkusuyla

Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layık olmasam da

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili





SEZAİ KARAKOÇ'UN HAYATI

Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.

Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi. Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu. İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.

Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.





ÜNİVERSİTEYE BAŞLADIĞI YILLARDA DOĞU VE BATI KLASİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ

Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha hiç ayrılmadı.

Karakoç, 1950'li yıllarda Büyük Doğu'nun sanat edebiyat sayfalarını yönetti, 1955'te de üniversitenin maliye bölümünden mezun oldu.

Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan edebiyatçı, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956'da maliye müfettiş yardımcısı oldu. Edebiyatçı Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.

Şair Sezai Karakoç, 1960-1961'de Ankara ve Ağrı'da askerlik görevini tamamladı.





İLK ESERLERİ 1950'Lİ YILLARDA OKUYUCUYLA BULUŞTU

İlk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlanan Karakoç, 16 Aralık 1963'ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, "Karakoç" imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı.

Sezai Karakoç, Türk edebiyatının en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu.

Yeni İstiklal, Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetesinde yazmaya başlayan Sezai Karakoç, 1 Temmuz- 31 Ağustos 1974 arasında Milli gazetede "Sur" başlığı altında yazdı.

Edebiyat çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için resmi görevinden istifa eden Karakoç, 1990'da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi, 19 Mart 1997'de kapatıldı.

Bu tarihten itibaren Diriliş dergisi dışında hiçbir yerde yazmayan Karakoç, dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Bu uğurda, yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek verdi.

Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan Karakoç'un şiirleri Büyük Doğu, Hisar (1951-54), Mülkiye (1952-53), İstanbul (1953-57) Şiir Sanatı (1955), Hamle (1955), Pazar Postası (1957-58), Türk Yurdu (1959), Hür Söz (1961), Soyut (1965), Hilâl (1965) ve Diriliş (1960-92) dergilerinde yayımlandı.

Usta kalemin "Mona Roza" şiiri 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri "Rüzgâr" Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıktı.