SON DAKİKA: Samsun'da çıkan yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı

Son dakika haberine göre Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında, 4 iş yeri ve 2 otomobil ile bazı hurda araçlar yandı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, 4 iş yeri ve 2 otomobil ile bazı hurda araçlar yandı.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde sabah erken saatlerde motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Oluşan patlamalar sonucu yangın, 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine sanayi sitesine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda, 4 iş yeri, 2 otomobil ve yol kenarında bulunan hurda araçlar yandı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.