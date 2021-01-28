Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Samsun'da çıkan yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı

SON DAKİKA: Samsun'da çıkan yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı

SON DAKİKA: Samsun'da çıkan yangında 4 iş yeri ve 2 otomobil yandı
28.01.2021 08:49
Ana Sayfa 01:05
Ordu'da orman yangını! Kontrol...
Ana Sayfa 01:35
İstanbul'da kar yağışı gece...
Ana Sayfa 02:20
İstanbul gece yarısı beyaza...
Ana Sayfa 03:46
Penaltı mı değil mi?
Ana Sayfa 03:08
Okan Buruk'tan maç sonu hakem...
Ana Sayfa 00:15
Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla...
Ana Sayfa 00:58
Süper Kupa Trabzonspor'un!
Ana Sayfa 04:30
Gemi karaya oturdu
Ana Sayfa 00:25
Üst geçidi kullanmayan yaya...
Ana Sayfa 00:41
Joe Biden'ın zor anları
Ana Sayfa 03:09
HDP'li vekilin ihaneti deşifre...
Ana Sayfa 09:05
Antalya'da fırtına hayatı felç...

Son dakika haberine göre Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında, 4 iş yeri ve 2 otomobil ile bazı hurda araçlar yandı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.


Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, 4 iş yeri ve 2 otomobil ile bazı hurda araçlar yandı.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde sabah erken saatlerde motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Oluşan patlamalar sonucu yangın, 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine sanayi sitesine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda, 4 iş yeri, 2 otomobil ve yol kenarında bulunan hurda araçlar yandı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Haber Videoları