RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Sahte kimlik numarasıyla ortalığı birbirine kattı!

SON DAKİKA: Sahte kimlik numarasıyla ortalığı birbirine kattı!
30.04.2021 13:25
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Son dakika haberine göre, Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yazıldı. Başkasının kimlik numarasını vererek cezadan kurtulmak isteyen kadın, polis merkezine götürüldü.


Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte birçok bulvar ve caddede uygulama yaptı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, D.E. yönetimindeki 01 AEM 482 plakalı otomobili durdurarak izin belgesi sordu.

Polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen sürücü D.E. ve yanındaki 4 kişinin izin belgesinin bulunmadığını belirledi.

Alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazılan D.E'nin ehliyetine el konuldu. Muayenesi de bulunmadığı belirlenen otomobil, trafikten men edildi.




KISITLAMAYA İHLALDEN CEZA KESİLDİ
Polis ekiplerine zorluk çıkaran ve üstünde kimlik bulunmayan diğer 3 kişiye, kimlik tespitinin ardından sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden ceza kesildi.

Başkasının kimlik numarasını vererek cezadan kurtulmaya çalışan Damla E. de Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Polis, gerçek kimlik numarasını tespit ettiği Damla E'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yaparak para cezası yazdı.

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