RAMAZAN İMSAKİYE
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Marketler saat kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Marketler saat kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!
30.04.2021 12:13
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanma süreci dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmada marketlerin çalışma saatlerini merak edenler bu kapsamda araştırma yapıyor ve detayları öğrenmek istiyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.


MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

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