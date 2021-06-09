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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli aşı açıklaması

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli aşı açıklaması
09.06.2021 19:26
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanının kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz, aşı programı ile bağışıklık elde ederek eski normallerimize nasıl döneceğimizdir. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu zor günler geride kalıyor. Çekinmeden kucaklaşacağımız, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimiz salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arefesindeyiz. Güvenle eski günlere dönebilmek için 3 önemli konuya dikkat çekmek istiyorum.

Bir, sırası gelen vatandaşlar aşı olmalıdır. Lütfen sırası gelen zaman kaybetmeden aşısını olsun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak. Pazartesi itibariyle 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar da aşılama programına dahil edilecek. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kurallara uymalıyız.

Salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan, Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Aşıların belirli sürelerle bağışıklık sağladığı, 2. doz aşı olanların 3. doz aşı olması konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klilik çalışmada bakanlığımızda planlandı. Yewrli aşımızın 3. doz olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını kesinleştirmiş olacağız."

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık etti.

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