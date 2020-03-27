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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

27.03.2020 10:50

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ülkemizin 81 ilinin sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz.


Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi kapsamında hemen her gün yaptığı açıklamalarla kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir payaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." dedi.

ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020




TÜRKİYE'DE SON DURUM
Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

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