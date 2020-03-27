Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz 27.03.2020 10:50

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ülkemizin 81 ilinin sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz.

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi kapsamında hemen her gün yaptığı açıklamalarla kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir payaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." dedi.