Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çin'deki gizemli virüsle ilgili açıklama: Türkiye için risk var mı? 22.01.2020 10:58

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, son günlerde Çin'den yayılan ve can almaya devam eden "gizemli virüs" için "Çin'de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz. Canlı hayvan Pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs. Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilemedi.

Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum. İlaçların ilk 48 saatte etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz.

Ağırlıklı bulunan ajanın H1N1 olduğunu ve toplum içinde buna domuz gribi denildiğini biliyoruz. Şu anda artık mevsimsel gribin yarısı artık bu ajanın olduğunu biliyoruz. Artık domuz gribi değil mevsimsel grip olduğunu biliyoruz. Yarısı H1N1.

YENİ YILDA İLAÇ FİYATLARI NE OLACAK?

Her yıl bir fiyat düzenlemesi yapılır. Şubat'ın 20'sinde geçerli olur. Bu anlamda Avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70'ti. Geçen yıldan itibaren yüzde 60 uygulanmaya başlandı.

Bu yıl içinde benzer şekilde bir önceki yılın Avro kutru üzerinden yüzde 60'ı hesaplanarak Şubat 15'te bildirmiş olacağız. Şubat 20'den itibaren de geçerli olacak.





ÇİN'DE ORTAYA ÇIKAN GİZEMLİ VİRÜS

Çin'de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz. Canlı hayvan pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs. Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum.

Özellikle Çin'den Huan kentinden bizim yerli havayollarımızın seferi yok ama Çin Hava yollarının haftada üç seferinin olduğunu biliyoruz. Ama bizim hudut güvenliğimizin özel bir gayreti var. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var.