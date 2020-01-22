Çin'deki SARS benzeri 'gizemli virüs' Corona nedir? Gizemli virüs Corona nasıl bulaşır? Korunmak için neler yapılmalı? 22.01.2020 11:28

Son dakika gelişmesi... Çin’de 9 kişiyi öldüren ve “gizemli virüs” olarak nitelendirilen yeni koronavirüs türünün insandan insana geçtiği belirtildi. Hong Konglu uzmanlar yeni virüsün genetik yapısının SARS virüsü ile %80 örtüştüğünü söyledi. Peki Corona virüsün özellikleri nelerdir? Gizemli virüs Corona nasıl bulaşır? Corona'dan korunmak için neler yapılmalı? Detaylar haberimizde...

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2002'de yine ilk kez Çin'de görülerek 790 kişinin ölümüne yol açan akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlatan 'gizemli virüs'ten etkilenenlerin sayısı 224'e çıktı, bunlardan 9'u hayatını kaybetti, 170'inin tedavisi sürüyor, 44 kişinin ise durumu ağır. İngiliz uzmanlar ise vaka sayısının binin üzerinde olduğunu, Çin'in gerçek vaka sayısını gizlediğini ileri sürdü. Dünya Sağlık Örgütü acil toplantı kararı aldı.



ÇİN'DEKİ GİZEMLİ VİRÜS NEDİR, BİR KORONAVİRÜS TÜRÜ MÜ?&NBSP;

NTV'nin haberine göre yeni bir koronavirus tipi ile karşı karşıyayız. Çin'in Wuhan kentinde 31 aralık 2019 tarihinden itibaren bildirilmeye başlanan ve 20 Ocak itibarı ile 224 vakaya ulaşan zatürre salgınının etkeni; 7 ocak 2020 tarihinde Çin sağlık otoriteleri tarafından "2019 - yeni Coronavirus (2019-nCoV)" olarak ilan edildi.







CORONA VİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Corona virüsler hayvanlardan insanlara bulaşan ve soğuk algınlığından ciddi zatürreye bağlı solunum yetmezliğine ve ölümlere yol açabilen geniş bir virüs ailesidir. Aslında çoğumuzun bu virüsün bilindik tipleri ile defalarca karşılaştığı ve defalarca soğuk algınlığı geçirdiği söylenebilir. Ancak hayvanlar arasında dolaşan bazı türler insanın bağışıklık sistemine tamamıyla yabancıdır ve insana bulaştığında daha önce SARS ve MeRS salgınlarında olduğu gibi ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. SARS virüsünün misk kedilerinden, MeRS virüsünün ise tek hörgüçlü develerden bulaştığı bilinmektedir. Yeni coronavirus salgınının Wuhan şehrinde bir deniz ürünleri toptan satış pazarından kaynaklandığı düşünülmekle birlikte hangi hayvandan bulaştığı henüz kesinlik kazanmamıştır.



YENİ CORONAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Evet, bu yeni tip coronavirüs de ilk vakalara hayvandan bulaşmış olmakla birlikte hayvan teması olmayan vakaların da görülmeye başlanması ile virüsün günler içinde insandan insana bulaşma özelliği kazandığı veya bu özelliğin virüste bulunduğu düşünülmeye başlanmıştır. İnsandan insana bulaşıp bulaşmadığını ve kesin bulaşma yolunu ortaya koymaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 16 Ocak'ta virüsün tanısını koymak için kullanılabilecek laboratuvar yönteminin belirlendiği duyurulmuştur. Yeni vakaların daha hızlı tanınmasını sağlayacak bu gelişme, virüsün çoğalma ve bulaşma davranışını anlamamızı sağlayacak, korunma önlemlerini belirlememize yardımcı olacaktır.







CORONAVİRUS BULAŞTIKTAN SONRA NASIL BELİRTİLER VERİYOR?

Yeni coronavirüsün bulaştığı bazı kimselerde belirtisiz veya çok hafif bulgularla soğuk algınlığı gibi seyrediyor olması olasıdır. Ancak kaydedilen vakalarda ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulguları ön plandadır. Ciddi vakalarda, enfeksiyon zatürreye, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olmaktadır.



YENİ VİRÜS VE "GİZEMLİ HASTALIK" TAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Yeni koronavirüs salgınının ülkemizi etkilememesi için alınacak büyük ölçekli önlemler dışında, kişisel olarak alınması gereken önlemler nezle ve grip için alınması gereken önlemler ile benzerdir. Düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendil veya giysinin kol kısmı ile kapatılması sayılabilir. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.Yeni koronavirüsün bulaşma yolu netlik kazanmadığı için et ve yumurtaların iyice pişirilmesi de son derece önemlidir.







SARS'IN ETKENİ DE KORONAVİRÜS

Çin'de ortaya çıkan ve salgın riski yaratan yeni corona virüs akıllara SARS hastalığını getirdi. SARS da 2002'de Çin'de ortaya çıktı ve diğer ülkelere de yayılarak yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Hong-Kong, Tayvan, Kanada, Singapur, ABD gibi ülkeleri etkileyen SARS hastalığı Türkiye'de görülmedi.



SARS hastalığına; hayvanlarda ve insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve enterokolitlere yol açan bir coronavirüs neden oldu.







CORONAVİRÜS VE SARS NASIL BULAŞIR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

SARS'a neden olan coronavirus damlacık enfeksiyonuyla, solunum yoluyla ve vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Bulaşmada virüs taşıyan kişiyle yakın temas önemli rol oynuyor.



SARS hastalığının tedavisinde, antibiyotikler, antiviral ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılıyor. Solunum problemlerine yönelik oksijen tedavisi ve diğer destekleyici yöntemler de uygulanabiliyor.