Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin pik seviyelerini açıkladı

08.07.2020 20:26

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca'nın vaka sayılarına ilişkin açıklamaları şöyle:



EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehabete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.



PİK RAPORLARI

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.



Filyasyon çalışmalarımızı önemsiyoruz. Burada %94.4'e kadar ulaştığımızı görüyoruz. Ortalama filyasyon süremizin 48 saatten 26 saate indiğini söyleyebilirim.