SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük illerdeki artış trendi bütün ülkeye yayılmış durumda

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs salgının artış durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın son dakika açıklamasında "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu.

Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

"NEREDEYSE BÜTÜN ÜLKEYE YAYILMIŞ DURUMDA"

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır.

Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.

"BU YIL HENÜZ BİTMEDEN AŞIYA KAVUŞMANIN ÜMİDİ İÇİNDEYİM"

Bakan Koca, "Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır.

Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir.

Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir."

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