Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 25 Mayıs koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 25 Mayıs koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WGIUc45HIH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2020
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." ifadelerine yer verdi.