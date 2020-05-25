Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

25.05.2020 20:25

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 25 Mayıs koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15 oldu.