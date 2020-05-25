Erzurum Oltu Çayı'nda sel: İş makinesi suların içinde kaldı

25.05.2020 18:56

Erzurum’da etkili olan sağanak yağmur sonrası Oltu çayında sel meydana geldi. Özel sektöre ait bir iş makinası sel sularının içinde kalırken, Oltu-Olur ilçelerinin Oltu çayı Havzasındaki yerleşim yerlerindeki ekili alanlar zarar gördü.

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı, şiddetli sağanak sebebiyle kısmen taşarak ekili arazilerde hasara yol açtı, park halindeki bir iş makinesi de sel sularına kapıldı.

Çoruh Nehri'nin önemli kollarından biri olan Oltu Çayı'ndaki su seviyesi, bölgede iki gündür aralıklı etkili olan sağanağın zaman zaman şiddetini artırması sebebiyle yükseldi.

Kenarına yapılan beton duvarlar sayesinde su seviyesi köprü seviyesine yaklaşmasına rağmen ciddi bir taşkın yaşanmayan çayın, duvar bulunmayan bazı bölümlerinde ise küçük çaplı taşkınlar yaşandı.

Bu nedenle su dolan ekili tarım arazilerinde kısmen hasar oluştu, çayın yanındaki bir şantiyede bulunan park halindeki bir iş makinesi de sel sularına kapıldı.





Hasar gören iş makinesinin sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Vatandaşlardan Kadir Parlak, yaptığı açıklamada, ilçede iki gündür aralıksız yağmur yağdığını belirterek, "Yağmur Oltu Çayı'nı taşırdı, iş makinesi de sel sularına kapıldı." dedi.

İlçede ilaç almak için sokağa çıkan Mevlüt Altay da Oltu çayının debisi ve su yüksekliğinin çok yükseldiğini görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Altay, "Her yıl bu aylarda çayın su seviyesinin yükselmesi tekerrür eder ancak bu yıl fazlasıyla yağmur yağdığından biraz daha fazla su geliyor. Vatandaşlar için risk oluşturan taşkınlara karşı dikkatli olmalıyız." diye konuştu.