Yemenli aktivist Esaat El Şarii: Başkan Erdoğan dönemin Ertuğrul’udur

25.05.2020 22:03

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dönemin Ertuğrul’u olduğunu belirtti. Esaat El Şarii, ''Sabredin, Gün gelecek Libya'da olduğu gibi, Yemen semalarında da Türk SİHA'larını göreceğiz inşallah. Emperyalist uşağı Suudları ve BAE'yi yerle bir edecekler, Gelecek, Türklerindir, Gelecek Osmanlılarındır'' ifadelerini kullandı.