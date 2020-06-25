Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

25.06.2020 21:04

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 25 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.