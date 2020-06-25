Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 25 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 25 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı.
Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SdtiJxgBka— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerine yer verdi.