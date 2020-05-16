Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 16 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 16 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.