Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.
Son dakika: Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
16.05.2020 20:56
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