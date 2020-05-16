RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı

Son dakika: Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
16.05.2020 20:56

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.


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