Son dakika: Rusya'da patlama! Ölenler arasında 4 Türk de var

Son dakika... Rusya'da bulunan bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 5 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişilerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu belirtildi.
Rusya'nın Oryol Bölgesi'ne bağlı Mtsensk şehrinde kauçuk üreten bir fabrikada sabah sıralarında gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı.
4 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ
Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 Türk'ün cesedi molozların altından çıkarıldı. Ardından 1 kadın işçinin bedeni çıkarıldı. Çıkarılan kadının uyruğu henüz belirlenemezken enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
FABRİKADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü açıklanırken durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.