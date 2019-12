Başkan Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul mesajı 30.12.2019 15:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'nin Kanal İstanbul'a itirazlarına ilişkin "İsteseler de istemeseler de yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobil ile ilgili de önemli açıklamalar yaparken dikkat çeken bir de duyuruda bulundu. Erdoğan "Türkiye'nin 2020 yılında AB'ye ödeyeceği 80 milyon Euro katkı payı kendi bilim adamlarımız için kullanılacak. Önümüzdeki sene 81 ilde dene-yap teknoloji atölyesi kurulacak" dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Ülkemizin bilimsel araştırmalar bakımından öncüleri olan TÜBİTAK ve TÜBA'nın 2019 ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını tebrik ediyorum. Türkiye bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacaktır. Bugün burada bilim insanlarımıza tevdi edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin takdiridir. Geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin adına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez daha yad etme olanağı bulduk. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini ABD ve Kanada'dan iki bilim insanı kazandı. Bu sene merhum Fuat Sezgin hocamız adına 5 ödül sahibini bulacak. Ödül alan tüm akademisyenlerimizin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz.

AR-GE PAYINI ARTIRACAĞIZ

TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknoloji ışığında ülkemizin kalkınmasını destekleyecek adımlar atıyor. TÜBİTAK enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığı azaltacak ürünler üretiyoruz. Geniş bir alanda atılımları ve yenilikleri TÜBİTAK vasıtasıyla destekliyoruz. Araştırmacılarımıza önemli imkanlar sunuyoruz. Üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Ar-Ge araştırmalarının milli gelirimizdeki payı yüzde 1'i aştı. Bu oranı çok daha artıracağız.

Bilim insanlarımızın ortaya koyacağı başarılar, yenilikler ve keşifler dönüşümü gerçekleştirmede öneme sahip. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen ülkelerin geleceğin dünyasında işi çok zor. Ürettiğimiz bilgiyle kendi hedeflerimize ulaşarak dünyada insanlığın hizmetine sunacağız. Uluslararası lider araştırmacılar programı ile yenilikçi bir mekanizma oluşturduk. 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanıyor. Gelen araştırmacıların kendi ekiplerini kurmalarını da destekliyoruz. 5'er doktora öğrencileri yetiştirecekler.



İKİ TARİHİ AN

Geçtiğimiz cuma günü Gebze'de iki tarihi anı birlikte yaşadık. Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını gerçekleştirdik. Savunma sanayisinde gösterdiğimiz başarı hikayesini sivil alanlara ulaştırmak için kolları sıvadık. Marmaray bağlantısını yaparak Bilişim Vadisi'nin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de burada yaptık. Gerçekten gurur verici, ümit verici bir çalışmayı gördük. Aynı azim ve kararlılıkla belirlenen tarihte üretime de geçilecektir.



DEVRİN OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER

Bursa'daki fabrika TSK'ya ait, 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini şu anda TOGG'a tahsis ettik. Şimdi fabrikamızı yapacak, uluslararası sulara açılma imkanımız olacak. Projenin her adımını takip ediyoruz. Bursa otomobil sanayimizin yan sanayi olarak da Türkiye'de en güçlü olduğu yer. Türkiye'nin otomobili sanayimizi tasarımdan üretime geleceğe hazırlama çabamızın örneğidir. Milletimizin projeyi sahiplenmesi devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.



YAPAMAZSINIZ DİYENLERE RAĞMEN BAŞARDIK

Yerli ve milli teknoloji hamlelerinin başına gelenlerin devrin otomobilinde tekrarlanmayacağının ispatıdır. Atılan her hayırlı adımın karşısında yer alan sığ bir anlayış bulunuyor. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak, 'Yapamazsınız' diyenlere rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri hep daha büyük projeleri hayata geçirmemizdir. Türkiye'nin otomobili gibi adımların en büyük katkısı budur.



ANLAŞMA İMZALANDI

2 hafta önce Malezya'da zirveye katıldık. Burada İslam dünyasının bugününü ve geleceğini masaya yatırdık. Burada TÜBİTAK ile Malezya ve Katar ile mükemmeliyet merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına çözüm getirmektir. Oluşturacağımız bu enerjinin diğer ülkeleri de cezbedeceğini düşünüyorum. Geniş çaplı teknoloji atılımının ilk adımını attık. Ülkemiz içinde de yenilikçiliğin hayatın her alanını kapsaması için yoğun gayretlerimiz var.



GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI PROGRAMI

Türkiye'nin 2020 yılında AB'ye ödeyeceği 80 milyonluk katkı payı araştırmacılar için kullanılacaktır. Stratejik projeleri destekleyerek araştırmacılarımızın projelerden daha fazla faydalanabilmesini sağlayacağız. Gençlerimize her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vereceğiz. İlkokuldan başlayarak lisans ve lisans sonrası bilimle uğraşan çocuklarımıza destek veriyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için Geleceğin Teknoloji Yıldızları programını başlattık. 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz. Burada çocuklarımız 3 yıl boyunca siber güvenlikten nano teknolojiye kadar kapsamlı ve ücretsiz teknoloji eğitimleri alacak.

Ülkemizin her alanda özellikle bilimde ve teknolojide geldiği yer çok önemli. Biz bilim insanlarını desteklemeye, katkı sunmaya devam edeceğiz. Asıl büyük sorumluluk bilim insanların omuzlarındadır. Sizlerin birikimi, gayreti ve kabiliyetiyle hedeflerimize yürüyeceğiz. TÜBİTAK ve TÜBA'ya önemli görevler düşüyor. Bilim insanlarımızı teşvik eden bu kuruluşlarımızdan kendi bilim ve teknoloji iklimimizi oluşturmasını bekleyeceğiz. Her medeniyet kendi teknolojisini, kültürünü ve değerini üretir. bunu başardığımızda coğrafyamız bilim ve teknoloji merkezine dönüşecektir.



81 İLE KURULACAK

Bozdoğan füzesi ilk atış testini başarıyla tamamladı. SOM füzeleri eklenen yeni yeteneklerini başarılı test atışlarıyla kanıtladı. Hassas güdüm kitinin TSK'ya teslimi gerçekleşti.Kaşif, Atlas, SG Konum gibi ürünler savunma sanayi firmaları tarafından kullanılmaya başlandı.Kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran bilimsel araştırma kampı kuruldu. Nihai hedefimiz Antartika anlaşmaları çerçevesinde gözlemci ülke olmaktan çıkıp kıtanın geleceği hakkında söz sahibi ülkeler arasına girmektir.Türkiye'nin 2020 yılında AB'ye ödeyeceği 80 milyon Euro katkı payı kendi bilim adamlarımız için kullanılacak. Önümüzdeki sene 81 ilde dene-yap teknoloji atölyesi kurulacak.

KANAL İSTANBUL RESTİ

İstemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var tüm bu kanallar bir ihtiyaca göre yapılıyor. Biz burada Kanal İstanbul'u yaparken 2 tane de modern şehir kuracağız. Bunu yapmanın da iki yolu var ya milli bütçe ile yapacağız ya da milli imkanlarımızla bu projeyi gerçekleştireceğiz.