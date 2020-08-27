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Son dakika: Oruç Reis için yeni NAVTEX: 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Son dakika: Oruç Reis için yeni NAVTEX: 1 Eylül'e kadar uzatıldı
27.08.2020 14:09

Son dakika haberine göre, Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Öte yandan Türkiye Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.


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