Son dakika: Okullarda koronavirüs vakası çıkarsa ne olacak?

Gözler bugün koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkacak olan kararlara çevrildi. Peki okulların açılması ile okulların açılma kararıyla birlikte yeni kararlar verilecek mi? Okullarda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? Tüm bu soruların cevabını A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber izleyicileri için verdi.

Mustafa Necmi İlhan, "Okular açılacak. Şu anda okullar için tanımlanan ciddi bir vaka artışı yok. Pozitif çıkanlar da ilan ediliyor. Tabi önümüzdeki hafta her şey için çok önemli bir hafta olacak. Velilerde servis çalışanlarına kadar herkesin çok dikkatli olması gerekecek.

Çocuklarımız okullarına başlayacak. Herhangi birimiz maskesiz dolaşması ya da yanlış bir davranışı çocuklarımızın enfekte olmasına ve çevreye yaymalarına neden olabilir. Pozitif vakası çıkması durumda çevredekiler temaslı kabul edilecek. En az iki ders saati arayla takip edilecek ve bulgular gözlenecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 112 bin 421 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu, 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu.



'TEDBİRLERLE GALİP GELECEĞİZ'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" dedi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKASI 36 MİLYONU AŞTI!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerininin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 36 milyon 52 bin 573'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 723 bin 721 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (6 milyon 757 bin 131), Brezilya (4 milyon 970 bin 953), Rusya (1 milyon 237 bin 504), Kolombiya (869 bin 808), İspanya (865 bin 631), Peru (832 bin 929), Arjantin (824 bin 468), Meksika (794 bin 608) ve Güney Afrika (683 bin 242) oldu.

1 MİLYON 54 BİN 710 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de de vaka sayısı 327 bin 557'ye ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 54 bin 710 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 27 milyon 155 bin 683 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 842 bin 180 aktif vaka bulunuyor.