Son dakika: MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı: Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.
Her zaman Can Kardeşlerimizin yanındayız. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿#Azerbaycan pic.twitter.com/4bc0VkDGw9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.