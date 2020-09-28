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    • 28.09.2020 08:04
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    Son dakika: 'dan 'a son uyarı: Karşılık vereceğiz

    Son dakika haberine göre, , sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden ordusunu uyardı Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Öte yandan bakanlık, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

    AA
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a son uyarı

    , sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden ordusunu uyardı.

    Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

    Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

    Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

    Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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