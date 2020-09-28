Azerbaycan tek tek açıkladı: İşte öldürülen Ermeni askerlerinin listesi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Öte yandan uluslararası haber ajansı AFP'nin duyurduğu habere göre, Ermenistan seferberlik çağrısı yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı belirtildi. Ermenistan'ın resmi onaylı Twitter hesabından ise kışkırtıcı ve provokasyon kokan bir fotoğraf paylaşıldı. Azerbaycan ise, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı. İşte gelişmeler...





