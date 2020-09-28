Azerbaycan tek tek açıkladı: İşte öldürülen Ermeni askerlerinin listesi
Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı. Ermenistan'ın resmi onaylı Twitter hesabından ise kışkırtıcı ve provokasyon kokan bir fotoğraf paylaşıldı. Azerbaycan askerlerinin ise, Karabağ'daki Ağdere bölgesini kuşatma altına aldığı ve Ermeni askerlere son kez 'teslim ol' çağrısı yaptığı, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı. İşte Ermenistan'ın büyük kayıplar verdiği çatışmalardaki tüm gelişmeler...
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Öte yandan uluslararası haber ajansı AFP'nin duyurduğu habere göre, Ermenistan seferberlik çağrısı yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı belirtildi. Ermenistan'ın resmi onaylı Twitter hesabından ise kışkırtıcı ve provokasyon kokan bir fotoğraf paylaşıldı. Azerbaycan ise, öldürülen Ermeni askerlerinin listesini yayınladı. İşte gelişmeler...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı. Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.
AZERBAYCAN ORDUSU TARAFAINDAN ÖLDÜRÜLEN ERMENİ ASKERLERİNİN LİSTESİ:
Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumluMmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumluKhachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumluMnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumluHarutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumluArzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumluMardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumluGalstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu
Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumluFiliposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumluGrigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumluKhlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumluSahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumluMargaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumluOhanyan David Eduardovich, 2000 doğumluBarseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu