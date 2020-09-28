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    • 28.09.2020 Gazete
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    Başkan 'dan mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

    , topraklarına saldırdı. Sivilleri hedef aldı. Dünyanın sessiz kaldığı olaya en sert çıkışı yaptı. Başkan , Azeri kardeşlerimize ‘Yanınızdayız’ mesajı yolladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün ulusa seslendi. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi.

    Kardeşlerimizin yanındayız

    Ermenistan, bir kez daha gerilimi tırmandırdı.

    Dün sabah sınır boyundaki sunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Anında karşılık veren Azerbaycan ordusu, 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardı.

    Özel bir oturumla toplanan Azerbaycan Parlamentosu bazı şehir ve bölgelerde sıkıyönetim kararı aldı.

    Saldırıya 'den tepki yağdı.

    Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen , bölgede barışın önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir.

    Türk milleti bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını sürdürecektir" ifadesini kullandı.

    SİHA'LARIMIZ DESTAN YAZDI
    Azerbaycan, saldırıya anında yanıt verdi.

    Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larıyla düzenlenen hava saldırılarında Ermenistan'a ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY:
    Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK:
    Ermenistan'ın sivillere yönelik yaptığı saldırıyı kınıyorum. Can Azerbaycan'ın yanındayız.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR:
    Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız.

    MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ:
    Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur.

    ERMENİSTAN'IN SALDIRILARINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
    Ermenistan'ın hedef aldığı köylerde ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.

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