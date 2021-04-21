RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA! MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye bir darbe daha

SON DAKİKA! MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye bir darbe daha
21.04.2021 10:38
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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