Son dakika: MSB açıkladı: Geçen ay 119 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlar ve yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.