Grip mi oldum yoksa koronavirüse mi yakalandım? Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Bilim Kurulu üyesi açıkladı...

Grip mi oldum yoksa koronavirüse mi yakalandım? Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir? Solunum yolu enfeksiyonları mevsiminin geldiğini ve bu dönemde ekstra dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, vatandaşları mevsimsel grip veya Covid-19 ayrımını yapmaya uğraşmak yerine şikayetlerinin artması halinde vakit kaybetmeden bir hekime başvurmaları konusunda uyardı.