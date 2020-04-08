Son dakika: MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon! Mavi kategorideki Fadıl Ekinci etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.
MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.
*Fadıl Ekinci
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