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SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den adaylık açıklaması

SON DAKİKA: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den adaylık açıklaması
16.09.2021 18:30 - Son Güncelleme: 16.09.2021 18:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Millet İttfakı'nın adayı kim olacak? tartışmalarıyla gündemin meşgul edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli, "Zilletin aday meselesi milletin meselesi değildir. Terörist Demirtaş’ın kanlı teklifleri, Sorosçu Kavala’nın kansız tembihleri, dış mihrakların karmaşık tertipleri, PKK/FETÖ kaotik tezvirleri, Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin kirli tezgâhları aziz Türk milletine sökmeyecektir." ifadelerini kullandı. Bahçeli CHP'li Tunç Soyer ve Kılıçdaroğlu'na çıplak semazen skandalı sebebiyle tepki gösterdi. Bahçeli ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da sert tepki gösterdi.


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