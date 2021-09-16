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Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
16.09.2021 15:55 - Son Güncelleme: 16.09.2021 15:55
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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da biliyoruz. Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Her sorunumuz kendiliğinden çözüm yoluna girecektir." dedi. Erdoğan, "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.


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