Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: 2023'te adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye'nin en önemli sorunu iç bünyesinde açılan gediklerdir. İktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış, ya da arsızlıkları dillerine vurmuştur. Bakınız CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye, diğer siyasi ucubelere. Emin okunuz görüp görebileceğiniz bu olacaktır. Ülkesine milletine namlu çevirenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, onlardan medet umanlar iç işgal cephesinde mevziye girenlerdir. El atına binen tez inecektir." dedi. Meral Akşener'in parlamenter sistemi konuşmak için ortak masa kurulması teklifiyle ilgili Bahçeli ''Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir'' dedi. AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılması kararına da tepki gösteren Bahçeli, ''AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dayatan kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu buradan haykırıyoruz'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. " açıklamasında bulundu.

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Ülkücü hareket milletin gür sesidir. Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de biliriz. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenler, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir.

MHP tuzaklara kapılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler.

İl Başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunların farkındadır. Milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız. Tunceli İl Kongremizi ilk defa coşkuyla ifa ettik. 14 yıl aradan sonra Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de il kongrelerimizi tamamladık. MHP ülkenin her noktasındadır. Herhangi bir bölgenin ya da ilin değil bütün Türkiye'nin partisiyiz. 14 Mart 2021'de yapacağımız kurultaya demokratik hazırlığımız tamamlanmıştır. Salgın izin verirse 14 Mart 2020'de muazzam bir katılımla demokrasi şölenimiz gerçekleşecektir.

2021 İSTİKLAL MARŞI YILI

TBMM'de tam bir ittifakla 2021 İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir. Kurultayımız düşmana korku aşılayacaktır. Durmayacağız, yorulmayacağız, gecikmeyeceğiz. Ülkülerimizin heyecanıyla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kazananın Türkiye olacağına samimiyetle inanıyoruz.

2020 BELALARIN KOL GEZDİĞİ BİR YILIN ADIDIR

Yaşadıklarımız kaygılarımızı diri tutsa da umudumuzu koruyoruz. 2020 yılı ne milletimizin hatırından ne de insanlığın ortak hafızasından asla silinmeyecektir. 2020 belaların kol gezdiği, tehditlerin serbest dolaşıma girdiği bir yılın adıdır. Kovid-19 hastalığının yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur. Hastalıklar, salgınlar üst üste yığılmış, görüş açımızı perdelemiştir. Sağlık olmadan hiçbir şeyin kıymeti olamayacaktır. Pek çok ülke çaresizliğin kuytusuna gizlenmişken Türkiye ön almıştır. Ezberleri bozan Kovid-19 virüsü henüz tasviri yapılamamış bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Sosyal yaraların sarılması, ekonomik külfetin kaldırılması mukadderdir. Aşının uygulanmaya başlamasıyla sabır, dua ve tıbbın müktesabatıyla inşallah bu kötü günler aşılacaktır. İnsanlık dayanışmayı korona günlerinde hatırlamıştır.

Sorun küreseldir. Bu nedenle politikalar da küreyi kuşatmak zorundadır. Lider ülke Türkiye hedefine ortak akıl ile ulaşmak yerine bu hedefi kösteklemek maksadıyla canını dişine takan sefil siyaset anlayışlarının varlığı büyük bir pürüzdür.

MASA KURMA TEKLİFİ CİDDİYETSİZ BİR TEKLİFTİR

Türkiye'nin en önemli sorunu iç bünyesinde açılan gediklerdir. İktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış, ya da arsızlıkları dillerine vurmuştur. Bakınız CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye, diğer siyasi ucubelere. Emin okunuz görüp görebileceğiniz bu olacaktır. Ülkesine milletine namlu çevirenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, onlardan medet umanlar iç işgal cephesinde mevziye girenlerdir.





El atına binen tez inecektir. Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir. İsteyenin istediği masaya 24 saat oturmasında sakınca yoktur. Buna engel olan yoktur. Buyursunlar otursunlar fiskos yapsınlar, kısır yeyip keyiflerine baksınlar. Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? CHP, HDP, İYİ Parti, SP masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı? Türklüğü, Atatürk'ü, Türk milletini anayasadan çıkaracak bir melun henüz dünyaya gözlerini açmamıştır.





Parlamenter çalışmaları ile vakit kaybetmesinler. Millet kararını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Diyorum ki, dön evine bitsin bu çile.. Kılıçdaroğlu'nun iradesi şaşmıştır. Konuştukça batıyor. Gaf mıdır, asıl maksadı mıdır bilemem ama salı günü dile getirdiği sözleri feci bir çakılmadır. ''Asıl vergiyi uyuşturucu ticareti yapan adamdan alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan alacaksın.'' Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Yazıklar olsun... CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin koronavirüs salgınını yönetemediğini iddia ediyor. Gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. 6-8 ekim olaylarında katledilen vatandaşlarımızın acısını görüyoruz. AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dayatan kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu buradan haykırıyoruz. Biz HDP kapatılsın derken haklıyız. Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, baltası taşa çoktan inmiştir.

SAYIN CUMHURBAŞKANI 2023'TE DE ADAYIMIZDIR, SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR

Cumhur İttifakı Türkiye'dir, milli mücadeledir. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır.

İstanbul'da Türkçe ezan ve Kuran okutulmasının ülkemizi yeni bir cephe alanına sürükleme girişimi olduğunu düşünüyorum. Allah'ın kelamı ile oynamanın ağır sonuçları olacağını buradan muhataplarına söylüyorum.