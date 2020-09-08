Son dakika: Meis Adası'nda neler oluyor? Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın silahlandırdığı adaları ele geçirebilme hakkı var mı?

08.09.2020 15:53

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan panik yaşamaya devam ediyor. Önce AB ülkelerinin kapısını çalan Yunanistan şimdi de Fransa ile iş birliği yapıyor. Gelen son dakika haberine göre Yunanistan silahlandırmanın yasak olduğu Meis Adası'na asker sevk edip adaları silahlandırıyor. Peki Yunanistan'ın silahlandırdığı adaları Türkiye'nin ele geçirebilme hakkı var mı? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında yurt haberler müdürü Kerim Ulak'ın sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Meis Adası'nda hareketlilik var mı? Adaya feribot seferleriyle Yunan askeri mi sevk ediliyor? Atina adaları silahlandırıyor mu? Türkiye ve Yunanistan arasında kriz nasıl çözülecek? Yunanistan NATO'nun masa çağrısından neden kaçıyor? Atina masaya oturacak mı? Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar Türkiye için tehdit mi? Türkiye'ye bu adaları ele geçirebilme hakkı doğuyor mu? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında yurt haberler müdürü Kerim Ulak'ın sorularını yanıtladı.

İşte Tokmakoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



DOĞU AKDENİZ'DE YUNAN PROVOKASYONU!

Yunanistan bütün her şeyi problem haline getirip bunları yumak yapıp ondan sonra bir yumağın çözülmesi için ucunu Fransa'ya veya Avrupa Birliği'ne verip bütün dünyaya da işte burada bir problem var biz bunu nasıl çözeceğiz diye bir sorun yaratmak istiyor. Amacı sorun yaratıp buradan bir çıkarım elde etmek. Ama buradaki sorun yaratarak çıkarım elde etmek isteyenler Yunanistan'ı yönetenler. Yunan halkı böyle düşünmüyor.

YUNANİSTAN NATO'NUN ÇAĞRISINA NEDEN YANAŞMIYOR?

Yalan skandal yaratma bunların politikalarının özünü oluşturuyor. Dünya bunları biliyor ama nasıl davranıyor? Uluslararası ilişkilerin çıkar üzerine kurulduğunun en büyük göstergesini burada anlamış oluyoruz.

TÜRKİYE SİLAHLANAN ADALARI ELE GEÇİREBİLME HAKKI VAR MI?

Aslında bakarsanız anlaşmayı burada bozmuş oluyor. Anlaşma bozulduysa anlaşmanın yapıldığı anın bir gerisi noktada ne ise durum onu işaret eder. Anlaşmanın bir geri noktasına döndüğümüzde eğer burada bir çatışma varsa örneğin 1947'den önceki durumu değerlendirin burada bir dünya savaşından sonra bir paylaşım vardı. O paylaşımda biz hakkımızı tekrar isteme noktasındayız. Hukuken bunun bu şekilde artık gündeme getirilme anı gelmiştir. Çünkü karşımıza 30 tane komandoyu çıkardılar. Daha gelen var mı onları bilmiyoruz. Ama şunu gördük burada tahkimat yapıyorlar. Kendilerine göre silah mevzisi kazıyorlar. Bütün dünyaya Türkiye saldırgan imajını yansıtmak istiyorlar.