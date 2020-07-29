Son dakika: MEB'den açık öğretim okullarıyla ilgili flaş açıklama: Sınavlar yapılmayacak

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararının alındığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararının alındığını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, "Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde!3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı. Detaylı bilgiye okullarımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.