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Son dakika: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan sıcak görüntüler

Son dakika: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan sıcak görüntüler
04.03.2021 15:36
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' başarıyla devam ediyor" denildi. Bakanlık, tatbikattan sıcak görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Çelikten kaledir donanmamız

Şimşek çaktırır denizlerde

Karadeniz, Akdeniz, Ege
Mavi Vatandır bizlere...🇹🇷

Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/2T4oHNEYEL

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.



Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.

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