SON DAKİKA: Maskeleri ne zaman çıkartacağız? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı…

Maskeleri ne zaman çıkartacağız? Başkan Erdoğan, TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında yanıtladı.

"MESAFE KORUNDUĞUNDA MASKEDEN KURTULMAK MÜMKÜN"

Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.