Başkan Erdoğan: Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz.'' ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKINA TEPKİ: PKK'NIN UZANTILARIYLA MI KALKIP ANAYASA METNİ HAZIRLAYACAKSINIZ

"(Muhalefetin Anayasa çalışması) PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız. Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrıresmi bir anayasa istemez. Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız?