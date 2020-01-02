Son dakika... Libya Tezkeresi TBMM'den geçti

Son dakika haberine göre Libya tezkeresini görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM'de görüşme tamamlandı. Tamamlanan görüşmede Libya tezkeresi 325 "evet" oyuyla Meclis'ten geçti.
TBMM Genel Kurulu'nda oylanan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tezkere 184 ret oyuna karşın 325 kabul oyu ile Meclis'ten geçti.
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