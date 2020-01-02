Son dakika: MHP'li Yaşar Yıldırım: Egemenlik haklarımızı kimseyle paylaşmayız 02.01.2020 17:40

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Meclis’te oylanan Libya tezkeresiyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. MHP’li Yıldırım, “Meclis’teki oylamadan ters bir sonuç çıksa buna kim sevinecek. Yunanistan, Mısır ve İsrail sevinecek.” dedi. “Biz egemenlik haklarımızı Akdeniz’de kimseyle paylaşmayız, kimseye de vermeyiz.” diye konuşan Yıldırım, “Biz bedel ödenecekse bedel de öderiz ama egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Şimdi burada bizden istenen egemenlik haklarımızdan vazgeçmemiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sağlama almak için Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin çağrısıyla asker göndermeye hazırlanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Libya tezkeresini A Haber ekranlarında değerlendirdi. MHP'li Yıldırım şöyle konuştu:

"EGEMENLİK HAKLARIMIZI KİMSEYLE PAYLAŞMAYIZ"

"Meclis'teki oylamadan ters bir sonuç çıksa buna kim sevinecek. Yunanistan, Mısır ve İsrail sevinecek. Bir zamanlarda da Amerikan mandası mı İngiliz mandası mı diye tartışılmış. Bir kısmı Amerikan mandası bir kısmı da İngiliz mandası bir kısmı da bağımsızlık demiş. Biz de şimdi aynısını diyoruz: Bağımsızlık! Biz egemenlik haklarımızı Akdeniz'de kimseyle paylaşmayız, kimseye de vermeyiz. Biz bedel ödenecekse bedel de öderiz ama egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Şimdi burada bizden istenen egemenlik haklarımızdan vazgeçmemiz. Bunu da kendi partilerimiz istiyor.



"TÜRKİYE GÜVENLİĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE ALMIŞTIR"



Sonuç itibariyle burada oylama olacak ve Türkiye çok iyi bir yola girmiştir. Egemenlik haklarından kesinlikle taviz vermeyecektir. Gerek karasal sınırlarındaki güvenliği gerek mavi vatanda güvenliği en iyi şekilde almıştır. Burada muhalefetin mantığını anlamak mümkün değil."