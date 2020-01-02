Son dakika haberine göre Libya tezkeresini görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM'de görüşme tamamlandı. Tamamlanan görüşmede Libya tezkeresi 325 "evet" oyuyla Meclis'ten geçti. Peki, Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik konuyu ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son dakika... Libya Tezkeresi Meclis'ten geçti! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?02.01.2020 17:47
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