Haberler Video Son dakika... Libya Tezkeresi Meclis'ten geçti! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

Son dakika... Libya Tezkeresi Meclis'ten geçti! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

02.01.2020 17:47

Son dakika haberine göre Libya tezkeresini görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM'de görüşme tamamlandı. Tamamlanan görüşmede Libya tezkeresi 325 "evet" oyuyla Meclis'ten geçti. Peki, Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik konuyu ilişkin açıklamalarda bulundu.


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