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Son dakika: Külliye'de kritik toplantı başladı! Kabine gündeminde neler var?

Son dakika: Külliye'de kritik toplantı başladı! Kabine gündeminde neler var?

06.02.2020 17:56

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı saat 17.20'de başladı. Peki, Kabine gündeminde neler var? A Haber Muhabiri Lamia Ayhan toplantıya dair ayrıntıları aktardı...


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.20'de başladı.

Sıcak konuların da görüşülmesi beklenen toplantıda kabinenin önemli gündem maddelerinden biri de ekonomiyle ilgili gelişmeler ve terörle mücadele olacak.

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