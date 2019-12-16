Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat! Yetkililer uyardı 16.12.2019 10:08

Son dakika haberine göre Bankacılık sektörü yetkilileri, özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ve gelecek yıla devredilebileceğini ifade etti.