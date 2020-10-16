Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi sona erdi. Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. İkilinin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan basına kapalı şekilde gerçekleştirilen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.
Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.